Орёл побил температурные рекорды

10.1.2025 | 13:37 Новости, Общество

8 января этого года стало самым тёплым за всю историю наблюдений.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом РИА «Новости» рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Одновременно суточный рекорд оказался побит ещё в девяти городах — в Белгороде, Воронеже, Курске, Липецке, Рязани, а также в Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Чебоксарах и Черкесске.

Напомним, что из-за аномально высоких температур каток на площади Ленина закрыт уже несколько дней. На данный момент ожидается, что он возобновит работу сегодня с 16 часов. Здесь идут процедуры по наращиванию льда.

Правда, в ближайшие дни синоптики не прогнозируют похолодание. Согласно данным «Гисметео», температуры в Орле уйдут в небольшой минус только в начале следующей недели.

ИА «Орелград»


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