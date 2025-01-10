В праздники орловцы чаще пользовались отечественными интернет-сервисами

Исследование новогодних предпочтений провел МегаФон на основе обезличенных данных абонентов.

Для просмотра видео жители Орловской области чаще выбирали VK и «Кинопоиск», а для общения — Telegram и WhatsApp, в то время как популярность обычных звонков уже не первый год снижается. С 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года орловцы звонили на 15,2% меньше, а объём интернет-трафика вырос на 22,6%.

Самым популярным мессенджером (с вечера 31 декабря до 6 часов 1 января) стал Telegram, за ним следует WhatsApp. По динамике интереса лидирует Snapchat (+86%). Среди социальных сетей в новогоднюю ночь лидировал VK, за ним шел TikTok (кстати, официально покинувший Россию), а «Одноклассники» теряют популярность – минус 19% в сравнении с 2024 годом.

Среди видеоплощадок первое место заняло «VK Видео», за ним следовали «Кинопоиск» и RuTube, который показал пятикратный рост. YouTube же потерял позиции, заняв лишь 5% от новогоднего интернет-трафика, если сравнивать с первой ночью 2024 года.

ИА “Орелград”