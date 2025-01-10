На Орловщине начали искать новых «Земских учителей»

Заявки на участие в программе принимаются с сегодняшнего дня.

Приём заявок продлится до 15 апреля.

Напомним, что по условиям программы её участник получает 1 миллион рублей в обмен на обязательство — отработать на селе пять лет. Возрастной ценз для претендентов — до 55 лет включительно.

Проект реализуется на Орловщине с 2020-го года. Региональным оператором программы является орловский Институт развития образования.

Приказом Департамента образования Орловской области установлены конкретные должности, где будут работать новые «Земские учителя»:

учитель математики в Знаменской СОШ Орловского муниципального округа,

учитель биологии в СОШ №4 Ливен,

учитель физики в Свободно-Дубравской СОШ Ливенского района,

учитель математики в СОШ №1 Мценска,

учитель математики в СОШ №2 Нарышкино,

учитель математики в Корсаковской СОШ,

учитель математики в Змиевском лицее Свердловского района,

учитель начальных классов в Воронецкой СОШ Троснянского района.

ИА «Орелград»