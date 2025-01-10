На Орловщине начали искать новых «Земских учителей»

Заявки на участие в программе принимаются с сегодняшнего дня.
Приём заявок продлится до 15 апреля.
Напомним, что по условиям программы её участник получает 1 миллион рублей в обмен на обязательство — отработать на селе пять лет. Возрастной ценз для претендентов — до 55 лет включительно.
Проект реализуется на Орловщине с 2020-го года. Региональным оператором программы является орловский Институт развития образования.
Приказом Департамента образования Орловской области установлены конкретные должности, где будут работать новые «Земские учителя»:
- учитель математики в Знаменской СОШ Орловского муниципального округа,
- учитель биологии в СОШ №4 Ливен,
- учитель физики в Свободно-Дубравской СОШ Ливенского района,
- учитель математики в СОШ №1 Мценска,
- учитель математики в СОШ №2 Нарышкино,
- учитель математики в Корсаковской СОШ,
- учитель математики в Змиевском лицее Свердловского района,
- учитель начальных классов в Воронецкой СОШ Троснянского района.
ИА «Орелград»