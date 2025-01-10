На Орловщине начали искать новых «Земских учителей»

10.1.2025 | 13:14 Новости, Образование

Заявки на участие в программе принимаются с сегодняшнего дня.

Памятник учителю в Орле. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Приём заявок продлится до 15 апреля.

Напомним, что по условиям программы её участник получает 1 миллион рублей в обмен на обязательство — отработать на селе пять лет. Возрастной ценз для претендентов — до 55 лет включительно.

Проект реализуется на Орловщине с 2020-го года. Региональным оператором программы является орловский Институт развития образования.

Приказом Департамента образования Орловской области установлены конкретные должности, где будут работать новые «Земские учителя»:

  • учитель математики в Знаменской СОШ Орловского муниципального округа,
  • учитель биологии в СОШ №4 Ливен,
  • учитель физики в Свободно-Дубравской СОШ Ливенского района,
  • учитель математики в СОШ №1 Мценска,
  • учитель математики в СОШ №2 Нарышкино,
  • учитель математики в Корсаковской СОШ,
  • учитель математики в Змиевском лицее Свердловского района,
  • учитель начальных классов в Воронецкой СОШ Троснянского района.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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