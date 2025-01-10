Орловская ёлка может стать лучшей в стране

Для этого ей надо войти в первую десятку участников конкурса «Ёлки России».

Его проводит Министерство строительства России. Также организаторами выступают «Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды», АНО «Креативная экономика», Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления, Ресурсный центр Fashion Hub и Ассоциация парков России. Конкурс проводится при поддержке администрации президента России.

Сейчас идёт итоговое голосование. Оно продлится до завтрашнего дня, до 19 часов. Поддержать орловскую зелёную красавицу, победившую в отборочном региональном этапе, можно в официальной группе Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Министерства строительства России.

Субъекты, чьи ёлки займут одно из первых 10 мест, отметят ценными призами. Пока что за орловский новогодний символ отдали 1974 голоса.

Отметим, что ёлка, которая представляет Орловщину – не из областного центра, а из посёлка Кромы.

ИА «Орёлград»