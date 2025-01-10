Торговля сомнительными семенами пресечена в Сети

Россельхознадзор вывел на чистую воду восемь интернет-магазинов.

По сообщению пресс-службы Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в 2024 году в рамках федерального государственного контроля в области семеноводства были проведены наблюдения за соблюдением обязательных требований в отношении интернет-магазинов, реализующих семена овощных культур. В результате за минувший год было выявлено восемь сайтов, предлагавших к свободной реализации пакетированные семена овощных культур, сорта которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

Причем к продаже предлагалось свыше 400 сортов, не включенных в реестр. Это означает, что покупатели могли приобрести «кота в мешке». Торговцам сомнительными семенами на первый раз объявляют предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и дают время на устранение ошибок. По данным ведомственной статистики, всего в минувшем году Территориальным управлением Россельхознадзора было объявлено 2150 предостережений в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.

Ранее управление сообщало, что по итогам трех кварталов 2024 года при проведении выездных обследований торговых точек, реализующих семена овощных культур, было проконтролировано 21,6 тысячи пакетов семян и 1,1 тонны лука-севка. Было установлено, что 7,6 тысячи пакетов и все 1,1 тонны лука продавались с маркировкой, которая не соответствовала требованиям нормативных документов.

Кроме того, за отчетный период времени при проведении выездных обследований за производством и реализацией плодово-ягодных культур было проконтролировано 10,7 тысячи саженцев. В данном случае было установлено, что 4 тысячи саженцев также продавались с нарушением маркировки. Сотрудники ведомства также отобрали 108 проб саженцев, и направили их на исследования в испытательную лабораторию ФГБУ ВНИИЗЖ. Результаты исследований показали, что 5415 саженцев не соответствовало установленным требованиям по посадочным качествам.

ИА «Орелград»