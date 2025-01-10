В Орле откроется выставка «Другая»

10.1.2025 | 17:10 Культура, Новости

На ней будут представлены художественные работы Юлии Тютюновой.

Фото: Орловская областная библиотека имени Бунина

Персональная выставка разместится в Орловской областной библиотеке имени Бунина. Открытие состоится 15 января в 12 часов.

Автор работ – известный график и иллюстратор, кандидат педагогических наук, доцент кафедры графики и дизайна Орловского государственного университета имени Тургенева.

Экспозицию составят уникальные работы орловчанки. Ранее они не выставлялись на широкой публике.

«Филигранная работа с цветом, который подчёркивает важные детали и усиливает эмоциональное восприятие, жизнеподобность произведений – всем этим наполнена экспозиция «Другая»», – рассказали в пресс-службе библиотеки.

Выставку можно будет посмотреть до 15 апреля.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


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