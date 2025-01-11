Финансирование борьбы с преступностью увеличили

Областные власти пересмотрели параметры госпрограммы.

Правительство Орловской внесло изменения в паспорт государственной программы «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области». В первоначальной редакции она была утверждена в 2019 году. В соответствии с поправками общий объем финансирования государственной программы из средств областного бюджета увеличен с 18,879 миллиона рублей до 20,184 миллиона рублей. В частности, увеличено финансирование комплекса процессных мероприятий «Профилактика правонарушений по приоритетным направлениям деятельности и в отношении определенных категорий лиц» – с 14,199 до 15,662 миллиона рублей.

Также пересмотрен объем бюджетных затрат на реализацию комплекса процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма в Орловской области» – на него власти планируют потратить свыше 4,6 миллиона рублей. «Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную обстановку, снизить уровень преступности и тем самым создать условия для реального повышения уровня безопасности и комфортности проживания на территории Орловской области», – следует из ее паспорта.

В результате проводимых мероприятий планируется увеличить число граждан, добровольно сдавших в органы внутренних дел незаконно хранившиеся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, и количество правонарушений, пресеченных с участием представителей общественных формирований. Одновременно планируется снизить количество преступлений, зарегистрированных на территории Орловской области, в том числе преступлений, совершенных в общественных местах, долю тяжких и особо тяжких преступлений.

Удельный вес населения Орловской области, положительно оценивающего работу правоохранительных органов, к концу реализации программы должен составить не менее 68 процентов. За счет казенных средств предполагается выпустить за время реализации программы не менее 15 000 методических рекомендаций, брошюр и памяток. Также паспортом программы предусмотрен рост количества материалов, опубликованных в средствах массовой информации и направленных на формирование у населения неприятия идеологии терроризма и экстремизма. Увеличено должно быть и количество заблокированных интернет-ресурсов, содержащих материалы экстремистского характера.

ИА «Орелград»