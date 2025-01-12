Клычков утвердил перечень лесных охранников

Охранять леса будут начальник орловского Управления и участковые лесничие.

Перечень должностных лиц, осуществляющих лесную охрану, утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Постановление уже вступило в силу, а контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора по развитию агропромышленного комплекса. Первые места в перечне отведены начальнику управления лесами Орловской области и двум его заместителям. Также в список включены начальники, их заместители и главные специалисты отделов использования и воспроизводства лесов, федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах, государственного лесного реестра, консультант отдела охраны и защиты лесов.

В списке также присутствуют те, на кого, очевидно, ляжет основное бремя охраны лесов, а именно: лесничие казенных учреждений Орловской области, то есть лесничеств, и их заместители, а также участковые лесничие и государственные инспекторы по охране леса. К слову, Орловская область относится к малолесным регионам Российской Федерации. Общая площадь лесов региона составляет 209,5 тысячи га, лесистость – 8 процентов. Территория лесного фонда составляет 173,2 тысячи га.

Доля хвойных насаждений от общей площади земель, покрытых лесной растительностью, в Орловской области оценивается в 12,5 процента, твердолиственных – 40,5 процента, мягколиственных – 47 процентов. Лесным кодексом Российской Федерации все леса Орловской области отнесены к защитным, то есть выполняющим функции защиты природных и иных объектов. Леса региона представлены в основном небольшими обособленными лесными участками, расположенными по территории области неравномерно. Наиболее крупные массивы сосредоточены в северо-западной части области, в Знаменском и Хотынецком районах, где находится национальный парк «Орловское Полесье», а также в юго-западной части, на территории Дмитровского района.

По данным областного экологического доклада, в последние годы в регионе был проведен весь комплекс основных мероприятий, направленных на эффективное обеспечение всех видов противопожарных лесных работ. Было создано и обновлено 2700 км минерализованных полос, отремонтировано 33 км дорог противопожарного назначения, проведено более 5200 патрулирований и 85 совместных рейдов с сотрудниками ГУ МЧС и УМВД в местах массового отдыха населения, а также в населенных пунктах, дачных и садоводческих кооперативах, летних оздоровительных лагерях, прилегающих к лесным массивам и подверженных угрозе природных пожаров.

В 2023 году в ходе проведенных патрулирований было составлено 54 протокола об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила 63 тысячи рублей. Общий объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на землях лесного фонда на территории Орловской области за 2023 год составил 2,9 миллиона рублей, в том числе по договорам купли-продажи лесных насаждений план был перевыполнен на 83 процента. Всего в Орловской области в пользовании находятся лесные участки общей площадью 11 002,4 га, из них в аренде – 10 685,4 га, в безвозмездном пользовании – 148,4 га, в постоянном бессрочном пользовании – 168,6 га.

ИА «Орелград»