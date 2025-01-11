Гарантирующего поставщика воды выбрали во Мценске

Выбор сделала администрация города.

Администрация города Мценска присвоила муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» статус гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории города. Решение принято в связи с тем, что власти райцентра в последние дни 2024 года утвердили схему водоснабжения и водоотведения города Мценска на период до 2034 года. Согласно ей, в райцентре нет территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения. Более того, вода из города частично подается воды на территорию Мценского района, в частности, в поселки Казанское и Заречье.

Система централизованного водоснабжения во Мценске включает в себя 26 артезианских скважин. В эксплуатационную зону МУП «Водоканал» входит вся территория города за исключением жилой застройки в районе железнодорожного вокзала, снабжающейся от скважин РЖД, и района Стрелецкой слободы снабжающегося от скважин Мценского литейного завода. Система холодного водоснабжения города подразделяется на четыре технологические зоны. Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса.

Перед принятием указанных документов в городе проводилось изучение санитарного состояния территории – это было обследование техногенных объектов – потенциальных источников загрязнения окружающей среды, групповых и одиночных водозаборов. Также было проведено рекогносцировочное обследования прилегающих к объектам территорий. По итогам обследования крупных очагов загрязнения окружающей природной среды не было выявлено, а экологическая обстановка в городе была оценена как удовлетворительная.

«Потенциальными источниками загрязнения подземных и связанных с ними поверхностных вод в пределах исследуемой территории являются: промышленные площадки ОАО «Мценский литейный завод», ЗАО «Коммаш», полотно железнодорожной магистрали крымско-кавказского направления, – говорится в документации мценской мэрии. – Анализ геологического строения и гидрогеологических условий исследуемой территории свидетельствует о невысокой устойчивости геологической среды к техногенному воздействию».

ИА «Орелград»