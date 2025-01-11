Орловцев призвали передать оружие на нужды СВО

Гражданское оружие может помочь в борьбе с дронами.

Управление Росгвардии по Орловской области выступило с призывом и напоминанием к местным жителям о том, что они могут передать свое официально зарегистрированное гражданское оружие на нужды специальной военной операции. Практика применения охотничьих ружей в зоне боевых действий уже доказала, что они довольно эффективно проявляют себя в борьбе с беспилотными летательными аппаратами, представляющими большую опасность как для военных так и для гражданских объектов.

«В зоне СВО в первую очередь востребованы многозарядные ружья – гладкоствольные полуавтоматические 12-го калибра, наиболее эффективные в борьбе с БПЛА противника, – уточнили в пресс-службе силового ведомства. – Прием оружия у граждан, изъявивших желание предать его в дар военным, осуществляется на основании договора пожертвования и акта приема-передачи».

К слову, в 2024 году жители Орловской области уже передали на нужды СВО 64 единицы различного оружия. В этом году порядок передачи не изменился. Как пояснили в Росгвардии, желающим помочь нашим бойцам необходимо обратиться в государственные военизированные организации, в частности, орловцы могут обратиться в центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии, расположенный в Орле на улице Московской, 76-А.

Кроме того, на официальном сайте силового ведомства работает интерактивный сервис, посвященный вопросам передачи гражданского оружия в зону боевых действий. В этом случае достаточно заполнить размещенную на сайте электронную заявку по типовой форме и отправить ее силовикам. В заявке надо указать свое полное имя, дату рождения, реквизиты разрешительных документов и информацию об оружии и регионе проживания.

«После получения обращения мы свяжемся с заявителем, согласуем дату и время передачи оружия, оформим необходимые документы. При этом сам гражданин решает, как будет передавать оружие — лично сам посетит подразделение Росгвардии или наш сотрудник приедет на дом», – подчеркнули в силовом ведомстве.

ИА «Орелград»