В Орле открылась выставка в честь архитектора-фронтовика

С творчеством известного архитектора Федорова можно ознакомиться до конца января.

В отделе краеведческих документов Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась книжная выставка «Записки из фронтовой сумки: архитектор, ветеран войны С. И. Федоров», которая проработает по 31 января. Как пояснили организаторы, она приурочена к 110-летию со дня рождения архитектора и является одним из мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сергей Федоров сам был фронтовиком.

Война застала его, когда он учился в Московском архитектурном институте. Федоров ушел на фронт добровольцем, присягу принял уже 1 августа 1941. Воевал инженером саперной части, был ранен и дважды тяжело контужен. Он прошел всю войну – от Москвы до Берлина, расписался на рейхстаге. Федоров был отмечен орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенингсберга» и другими наградами.

«После войны Федоров вернулся на работу в Курск, а в 1958 году был переведен в Орел, где работал главным архитектором города, затем главным архитектором Всероссийского института «Гипрониисельпрома», – рассказали в «Бунинке». – Сергей Иванович создал более 165 проектов зданий, сооружений и памятников в Орле и Орловской области. По авторским проектам Федорова сооружены памятники Тургеневу во Мценске (1999 год), «Православный крест» и «Скорбящая мать» на Кривцовском мемориале (2006 год)».

Кроме того, Сергей Федоров написал более двух десятков о культурном наследии орловской и курской земли, которую он защищал в годы Великой Отечественной войны. На выставке представлены такие его книги, как «Орел через семь лет» и «Орел», изданные в 1960-е годы. Книга «Орел», например, рассказывает о том, как из небольшой пограничной крепости, основанной в 1566 году Иваном Грозным, вырос крупный центр промышленности и культуры.

Также посетители выставки могут ознакомиться со сборником «Центры городов Орла, Курска и Белгорода – комплексные памятники истории и культуры», в котором впервые были рассмотрены вопросы историко-архитектурного и художественного развития центров древнейших русских городов – Орла, Курска и Белгорода, как комплексных памятников истории и культуры.

«Продолжают экспозицию книги: «Архитектурные образы Орловщины», «Записки архитектора», «Очерки архитектуры Орла», «По следам легенд и утрат» – здесь автор рассказывает о разрушении церквей, соборов, монастырей, произведений монументального искусства на Орловщине, – говорят в библиотеке. – Представлены воспоминания архитектора «Записки из фронтовой сумки» и автомонографии архитектора: «Эхо минувшего времени» и «Эпоха, памятники, люди».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»