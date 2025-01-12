Подарок обернулся для орловца приговором суда

Житель Болховского района отработает свой проступок на пользу общества.

Вступило в силу решение Болховского районного суда Орловской области, вынесенное по делу в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 7 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. По мнению следствия и суда, гражданин реализовал преступный умысел на незаконный оборот холодного оружия – в виде безвозвратного отчуждения холодного оружия в собственность иных лиц.

В переводе на простой язык это означает, что у гражданина дома хранился охотничий нож с ножнами, которые были изготовлены на заводе промышленным способом. В декабре 2023 года мужчина во время совместного застолья у себя дома подарил данный нож своему гостю. Этот поступок следствие и расценило как нарушение требований закона об оружии. В материалах уголовного дела поясняется, что на территории Российской Федерации запрещен свободный гражданский оборот холодного оружия.

И с точки зрения закона гражданин совершил преступление в сфере оборота оружия, «осознавая общественную опасность своих действий». Нож был направлен на экспертизу, которая показала, что он относится к категории гражданского колюще-режущего холодного оружия – как раз того вида оружия, которое упомянуто в Федеральном законе «Об оружии». В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью и поддержал свое ходатайство, заявленное на предварительном расследовании об особом порядке судебного разбирательства.

С согласия государственного обвинителя суд вынес приговор без проведения судебного разбирательства, поскольку подсудимый осознавал характер и последствия заявленного им ходатайства, понимал, с какими именно материально-правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование данного порядка. Суд квалифицировал действия гражданина как незаконный сбыт холодного оружия и назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.

ИА «Орелград»