Перед Новым годом мэра Орла завалили вопросами по экономике

Более половины обращений горожан было связано с указанной темой.

Администрация города Орла обнародовала отчет о работе с обращениями граждан, поступившими в мэрию в четвертом квартале 2024 года. Речь идет об обращениях, которые жители столицы адресовали непосредственно мэру Юрию Парахину и его заместителям. Из отчета следует, что всего градоначальник и его замы получили 1674 письменных обращений, в которых было озвучено 1699 вопросов. В мэрии обращают внимание на то, что большинство заданных вопросов касалось экономики.

Их доля в общем наплыве писем составила в отчетном периоде времени 54,74 процента, всего в мэрию поступило 930 вопросов на тему экономики. Подобная «экономическая» активность была отмечена и годом ранее, но показатель немного вырос: в четвертом квартале 2023 года доля вопросов на тему экономики в общем массиве обращения составляла 53,7 процента. Стоит отметить, что в 2024 году перед Новым годом мэру Парахину и его заместителям орловцы писали реже, чем годом ранее.

Так, в четвертом квартале 2023 года руководителям областной столицы поступило 2172 письменных вопроса, а в четвертом квартале 2024 года, напомним, было задано «всего» 1699 вопросов. В мэрии говорят, что 387 из них были связаны с проблемами охраны окружающей среды, 300 – с архитектурой и градостроительством, 84 – с ремонтом дорог и работой пассажирского транспорта. В 19 случаях вопросы касались отлова бездомных животных. Еще 374 обращение касалось сферы ЖКХ, в том числе 287 обращений поступило по вопросам коммунального хозяйства, 68 – по вопросам обеспечения граждан жильем.

«Количество вопросов, относящихся к социальной сфере, составило 311, из них 193 обращения касались семейных вопросов, – информирует администрация города Орла. – Еще 21 полученное обращение касалось общественно-политической жизни города Орла. По вопросам соблюдения законности обратились 63 гражданина. Из них большая часть вопросов относилась к сфере безопасности и охраны правопорядка».

ИА «Орелград»