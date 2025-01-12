Житель Орловской области 10 лет бьется за «правильный» диагноз

Поставленный медиками диагноз он пытался оспорить даже в суде.

Любопытное дело рассмотрел Орловский районный суд. Местный житель подал иск к медицинскому учреждению, пытаясь оспорить диагноз, поставленный ему еще в 2014 году. В иске гражданин написал, что диагноз был поставлен на основании проведенного исследования и осмотра врачей. Истец считает его ошибочным, и вот уже на протяжении 10 лет пытается оспорить первоначальный «вердикт» медиков.

В подтверждение своих доводов истец представил в суд определенные доказательства. В частности, он заявил, что в 2023 году прошел обследование в частной клинике, где ему поставлен иной диагноз. Уже сам по себе данный факт, по мнению истца, говорит о том, что в 2014 году медики ошиблись, и поставленный ими тогда диагноз «не соответствует действительному состоянию его здоровья». В связи с этим гражданин просил суд отменить диагноз десятилетней давности.

«В ходе судебного заседания представитель медицинского учреждения возражал против удовлетворения исковых требований, указывая, что оспариваемый диагноз истцу поставлен обоснованно, – сообщает пресс-служба Орловского районного суда. – С учетом исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе объяснений сторон, показаний свидетелей, проведения в ходе разбирательства дела судебной экспертизы, суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения исковых требований жителя Орловской области не имеется, поскольку не представлено доказательств, опровергающих выводы комиссии врачей в 2014 году. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке».

Ранее Глазуновским районным судом Орловской области было рассмотрено административное исковое заявление прокуратуры к местному жителю о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Было установлено, что гражданину в 2022 году был поставлен диагноз «Синдромом зависимости от алкоголя», который влечет противопоказания к управлению транспортом. При этом на руках у гражданина имелось действующее водительское удостоверение.

По сообщению пресс-службы Глазуновского районного суда, иск прокуратуры был удовлетворен, водителя обязали сдать в ГАИ свои водительские права, действие которых было прекращено. Принимая такое решение, суд учел тот факт, что гражданин состоит на диспансерном учете у врача-нарколога. А синдром алкогольной зависимости включен в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

ИА «Орелград»