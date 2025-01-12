Орловцы могут помочь усадьбе Тургенева

Для этого необходимо принять участие в опросе.

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева призвал жителей Орловской области принять участие в опросе общественного мнения, устроенного Минкультуры России. Сообщается, что министерство с января 2025 года запустило мониторинг показателя «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества». В свою очередь он включен в перечень показателей национального проекта «Семья» и входящего в него федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

«В опросе участвуют граждане России старше 18 лет, – уточнили в музее «Спасское-Лутовиново». – Оценка уровня удовлетворенности проводится ежемесячно на основе заполненных получателями услуг онлайн-анкет с января 2025-го по декабрь 2030 года. Приглашаем вас принять участие в оценке качества работы нашего музея».

Тем временем музей обнародовал программу своей работы на январь. Так, в выставочном зале уже сейчас можно посетить выставку работ орловского пейзажиста Виктора Лупачева. А в конце января в музее будут выставлены работы известных художников – Васнецова, Репина, Маковского и др. Работы будут представлены из личной коллекции мецената и друга музея-заповедника Андрея Конькова.

«Кроме того, для дружеских и семейных компаний (8-10 человек) предлагаются программы, включающие в себя несколько компонентов: например, экскурсию и мастер-класс. Сотрудники музея подберут наилучший вариант согласно возрасту детей и предпочтениям родителей», – говорят в Спасском-Лутовинове.

В родовой усадьбе Тургенева пройдут мастер-классы по изготовлению тряпичной куклы «Хороводница» и куклы-оберега «Мотанка», мастер-класса «Сова», «Воробей», «Русский язык» и «Открытка XIX века». В Крестьянской избе пройдут занятия «Крестьянская одежда: истории, рассказанные куклами» и «Традиции усадебного гостеприимства» с чаепитием. Специальная программа будет подготовлена к именинам Ивана Тургенева.

«Посетители смогут принять участие в мастер-классах и интерактивных программах, побывать на экскурсиях по Дому-музею писателя, литературной экспозиции и парку. Продолжить знакомство с историей жизни и творчества Тургенева можно на тематических экскурсиях «Агашины истории» и «Записки охотника», – перечисляют в музее.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»