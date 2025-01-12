После обрушения балконов возбуждено дело в Орловской области

12.1.2025 | 18:58 Новости, Происшествия

ЧП произошло ночью 11 января.

Фото: СУ СК России по Орловской области

Всего обрушилось шесть балконов трехэтажного жилого многоквартирного дома в селе Ярище Колпнянского района. К счастью, никто не пострадал. О возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) сообщает СУ СК России по Орловской области.

На месте работали экстренные службы, прокуроры, следователи. Проводится проверка документов и устанавливаются обстоятельства ЧП. Действиям ответственных за состояние многоквартирного дома должностных лиц будет дана правовая оценка, заявили в СКР. СМИ сообщили, что здание капитально не ремонтировалось, а также не имеет своей управляющей компании.

Напомним, ночью с 16 на 17 июня 2024 года. В доме №2 по улице Кирпичный завод рухнул балкон. Аналогично здание было без УК. А капремонт только ожидали.

ИА “Орелград”


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