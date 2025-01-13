Часть орловских дорожных камер перестала выписывать штрафы

Причиной стал спор «Орёлтранссигнала» и «ТТП».

Об этом стало известно на сегодняшнем оперативном совещании у губернатора Орловской области.

С докладом выступил начальник «Орёлтранссигнала» Егор Залыгин. Оказалось, что в Орловской области 36 дорожных камер, установленных на перекрёстках, пока что работают только на фиксацию обстоятельств проезда — без оформления соответствующих штрафов. В основном, такие камеры находятся непосредственно в областном центре.

Причиной стало то, что они размещены на опорах, принадлежащих «Трамвайно-троллейбусному предприятию». «Орёлтранссигнал» платил за это «ТТП» около 2,3 миллионов рублей ежегодно.

Однако 1 сентября минувшего года договор не был продлён (по инициативе «Орёлтранссигнала» – и, как утверждает Егор Залыгин, в соответствии с действующим законодательством). «ТТП» не согласно с такой позицией и пытается вернуть себе эту статью доходов, а «Орёлтранссигнал» настаивает, что дальнейшая плата за использование опор (и сопутствующих коммуникаций) будет нецелевым использованием средств.

В итоге данные камеры не могут оформить в соответствии с федеральным законодательством. Это и мешает их полноценному использованию.

Губернатор Андрей Клычков, выслушав доклад, призвал ответственных чиновников срочно разобраться в этой проблеме и найти решение. «Времени уже прошло достаточно много, пора ставить точку. Если есть механизм правового регулирования, предусматривающий безвозмездное предоставление, значит это безвозмездно. Ничего другого не дано в этой части», – высказался глава региона.

ИА «Орелград»