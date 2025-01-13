Орловской области нужен постоянный главный архитектор

13.1.2025 | 11:02 Новости, Общество

Губернатор рекомендовал Миронову избавиться от «приставки».

Фото Орловского областного Совета депутатов

Вячеслав Серафимович Миронов исполняет обязанности начальника управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области – главного архитектора с 2018 года. Год до этого он исполнял обязанности начальника только управления. Губернатор Андрей Клычков на совещании 13 января рекомендовал Вячеславу Миронову избавиться от приставки, учитывая сферу и объемы полномочий.

«Как скажете», – ответил чиновник.

Отметим, и.о. – это означает временное исполнение, пока на должность не примут постоянного работника. Многие чиновники согласовываются с соответствующими федеральными министерствами. Некоторые после согласования уже убыли из региона. Миронов в статусе исполняющего обязанности почти восемь лет.

ИА “Орелград”


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