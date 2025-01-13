Для работников культуры открыли 42 вакансии на миллион

Районам требуются режиссеры, хормейстеры, пианисты и преподаватели.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орловской области заработал новый механизм поддержки работников культуры. Предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 миллион рублей положено работникам культуры, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Орловской области.

Данный механизм аналогичен проектам «Земский доктор» и «Земский учитель». По аналогии с ними отбор соискателей проводится на конкурсной основе, при этом заранее утверждается перечень вакантных должностей работников культуры Орловской области, при замещении которых предоставляются единовременные компенсационные выплаты. Это необходимо для подачи регионом заявки в федеральный центр, ведь именно из федерального бюджета обеспечивается финансирование.

Во исполнение постановления правительства Орловской области региональный департамент культуры утвердил перечень вакансий. Он был сформирован, «исходя из потребности Орловской области в восполнении вакантных должностей работников культуры». Всего в список включено 42 вакансии, то есть 42 человека в одночасье могут стать «миллионерами». Но для этого им надо трудоустроиться на включенных в перечень должностях в одном из 18 муниципальных образований, которые планируется охватить проектом.

Например, Глазуновская детская школа искусств нуждается в преподавателях по вокалу и игре на гитаре; Дмитровская детская школа искусств готова принять на работу преподавателей эстрадного отделения, а также классов народных, духовых и струнных инструментов. Должанская детская школа искусств ищет преподавателя отделения народных инструментов (гармонь и баян) и преподавателя теоретических дисциплин (сольфеджио и музыкальная литература)

Культурно-досуговый центр Колпнянского района примет на работу балетмейстера, хормейстера и руководителя инструментального ансамбля, а Колпнянской детской школе искусств нужен преподаватель музыкально-теоретических дисциплин. Краснозоренский районный дом культуры наймет руководителя коллектива самодеятельного искусства, а Кромская межпоселенческая центральная библиотека – заведующего районной детской библиотекой и заведующего отделом обслуживания читателей центральной районной библиотеки. Настройщик музыкальных инструментов требуется Центру молодежи «Лидер» города Ливны. В список включены и другие вакансии, в том числе режиссера и пианиста.

ИА «Орелград»