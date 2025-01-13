Действие 1200 водительских прав приостановлено на Орловщине

Причиной введения ограничений стали неоплаченные долги.

В Орловской области за 11 месяцев 2024 года более 1200 местных жителей были ограничены в праве управления транспортными средствами. Такие данные привели в пресс-службе регионального Управления ФССП России. Причиной ограничений в каждом случае стали неисполненные финансовые обязательства, накопившиеся по исполнительным листам. В ведомстве отметили, что наибольшее количество орловцев, вынужденно превратившихся из водителей в «пешеходов», – это должники по алиментам, таковых за отчетный период времени накопилось около 900 человек.

«При этом граждане ошибочно полагают, что стать пешеходами могут только неплательщики алиментов, – говорят в УФССП России по Орловской области. – Должники, не исполняющие требования по возмещению вреда здоровью, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлениями, не оплачивающие административные штрафы, также могут быть ограничены в праве на управление транспортным средством».

Временное ограничение действия водительских удостоверений является достаточно эффективной мерой принудительного взыскания долгов. Достаточно многие начинают погашать свою задолженность, чтобы вернуть себе права. Так, за 11 месяцев 2024 года после применения указанной меры воздействия должники различных категорий заплатили более 48 миллионов рублей, причем около 42 миллионов рублей – это погашенные долги по алиментам.

Напомним, что ограничение должников в специальном праве на управление транспортными средствами – это лишь одна из целого набора мер принудительного исполнения. Должника также могут ограничить в праве выезда за пределы Российской Федерации. На его имущество может быть наложен арест, на зарплату и иные доходы – взыскание. Избежать мер принудительного исполнения может помочь только своевременное погашение наколенных долгов. При этом каждый вправе проверить себя на наличие задолженности, для этого надо посетить раздел «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП.

«УФССП России по Орловской области напоминает водителям-должникам, что после вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об ограничении в специальном праве управление транспортными средствами недопустимо, – добавили в ведомстве. – В случае фиксации нарушения гражданин привлекается к административной ответственности в виде 50 часов обязательных работ или лишения права управления с изъятием водительского удостоверения на срок до 1 года».

ИА «Орелград»