Из-за правок в закон орловцы получили меньше автоштрафов

Приведение комплексов в соответствие вывело из строя до 50% камер.

Об этом на совещании в администрации региона рассказал начальник КУ ОО «Орелтранссигнал» Егор Залыгин. Согласно предварительным данным, по результатам работы оборудования фото- видеофиксации за год работникам ЦАФАПОДД Госавтоинспекции по Орловской области вынесено 704 968 постановлений о нарушении правил дорожного движения на сумму штрафов 523 710 000 рублей. (За 10 месяцев 2023 года ГИБДД оштрафовало орловцев на 550 миллионов рублей).

«Следует отметить, что снижение количества зафиксированных нарушений и суммы штрафов, предъявленных нарушителям, по сравнению с 2023 годом связано с вступлением в силу с 1 сентября 2024 года изменений Федерального закона №257 «Об автомобильных дорогах», касающихся правил применения стационарных, передвижных и мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД. Фиксация нарушений комплексами, не соответствующими требованиям данного закона, не допускается. В результате в период с сентября по декабрь 2024 года от 25 до 40% комплексов работали исключительно в режиме фиксации проездов», – пояснил Залыгин.

В третьем и четвертом кварталах 2024 года учреждением проделана огромная работа по подготовке и согласованию с собственниками автомобильных дорог и Госавтоинспекцией решений о размещении, применении на автомобильных дорогах и уличной сети комплексов. Тем не менее, в настоящее время 36 все еще работают в режиме фиксации проездов. Среди обстоятельств, затрудняющих перенос и ввод в эксплуатацию, Егор Залыгин назвал отсутствие договора безвозмездного пользования точек крепления на опорах контактной сети МУП ТТП и отсутствие актуального проекта организации дорожного движения по автодорогам Орла.

В целом система фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения Орловской области включает в себя 165 комплексов. Это 142 стационарных, 17 передвижных и шесть мобильных. АПК «Безопасный город» включает в себя 178 камер видеонаблюдения, расположенные в местах массового пребывания людей.

ИА “Орелград”