В Орловской области осуждённые провели кулинарный батл

Поединок прошел в стенах колонии-поселении в поселке Шахово.

Как пояснили в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области, участие в смотре-конкурсе «Оригинальное новогоднее блюдо» приняли 14 осужденных к принудительным работам. Наказание они отбывают в УФИЦ № 1 КП-3 – так называется участок № 1, функционирующий как исправительный центр при колонии-поселении № 3 в поселке Шахово. Он был создан приказом ФСИН России в конце 2018 года. Кстати, лимит наполнения данного УФИЦ составляет 45 осужденных к принудительным работам, штатная численность его сотрудников – 8 человек.

«На суд жюри, в которое вошли сотрудники уголовно-исполнительной системы, были представлены горячие блюда и салаты из мяса, рыбы, морепродуктов, овощей, а также десерты с воздушным кремом, – рассказали в пресс-службе регионального Управления ФСИН. – Все участницы проявили творческий подход в оформлении кулинарных изделий, а некоторые даже использовали символику наступившего года: салат в виде змеи, пряники с ее изображением. В завершение мероприятия конкурсантки обменялись рецептами и кулинарными секретами по приготовлению своих блюд, а также оценили вкусовые качества угощений у соперниц».

Напомним, принудительные работы – это относительно новый вид уголовного наказания, который реализуется уголовно-исполнительной системой с 2017 года. Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет и заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Из заработной платы таких осужденных производятся удержания в доход государства. «Обеспечение осужденных к принудительным работам одеждой, обувью и питанием осуществляется за счет их собственных средств. Кроме того, они могут пользоваться средствами мобильной связи и коммуникации», – уточнили в УФСИН.

К слову, в режимных учреждениях Орловской области в дни новогодних каникул прошли и другие культурно-массовые и спортивные мероприятия для осужденных: смотры-конкурсы плакатов и стенгазет, выставки новогодних рисунков, поделок и игрушек, интеллектуальные викторины, читательские конференции и информационно-просветительские лекции, концертные программы и театрализованные представления, посвященные Новому году и Рождеству.

Как уточнили в пресс-службе УФСИН, основной целью таких мероприятий стала организация полезной занятости осужденных, популяризация здорового образа жизни, развитие творческих способностей, нравственных и культурных ценностей. Также в период праздничных дней по сети кабельного телевидения транслировались записи новогодних поздравлений руководства учреждений, советские и российские художественные и документальные фильмы.

ИА «Орелград»