В Орловской области вырос МРОТ

Минимальный размер оплаты труда вырос на 3000 рублей.

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 22 440 рублей в месяц. Об этом сообщила Государственная инспекция труда в Орловской области. Минимальный размер оплаты труда повышен на 16,6 процента – до 1 января он составлял 19 242 рубля в месяц. В региональной Госинспекции труда напомнили, что соответствующий закон президент Владимир Путин подписал 29 октября 2024 года.

«МРОТ учитывается при расчете размера оплаты труда и определении сумм социальных пособий – по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и т.п., – уточняет Государственная инспекция труда в Орловской области. – В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ месячная зарплата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ».

По данным Орелстата, среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам орловских организаций в октябре 2024 года, составила 56 283 рубля. По сравнению с сентябрем 2024 года она увеличилась на 3,9 процента, а по сравнению с октябрем предыдущего года увеличилась на 19 процентов. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в октябре 2024 года в Орловской области выросла по сравнению с октябрем 2023 года на 9,6 процента.

Напомним, МРОТ тогда составлял 19 242 рублей в месяц. То есть заработная плата работников предприятий и организаций Орловской области в 2,9 раза превышала минимальный размер оплаты труда. В течение 2024 года наибольшее соотношение было зафиксировано в июне, когда средняя зарплата орловцев в 3,1 раза превысила величину МРОТ. Кстати, по итогам октября 2024 года заработная плата работников Орловской области в 3,6 раза превысила величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе. Последний на тот момент составлял 15 664 рубля в месяц.

ИА «Орелград»