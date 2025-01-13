Градостроительный потенциал Орловщины под угрозой

Губернатор полагает, что показательным станет 2026 год.

Планы жилищного строительства обсудили на заседании правительства региона 13 января. По словам исполняющего обязанности начальника профильного управления – главного архитектора Орловской области Вячеслава Миронова, градостроительный потенциал до 2030 года – 6,7 миллиона квадратных метров. Примерно по 50% на индивидуальное жилищное строительство и на многоквартирные дома, пояснил Миронов. Понимание градпотенциала на ближайшие годы принципиально важно, подчеркнул губернатор Андрей Клычков.

«Потому что мы понимаем сложности, которые будут на строительном рынке, с точки зрения возможности доступа к финансированию. И 2025 год, наверное, еще будет не совсем показательным, а 2026 год может быть совсем показательным, если не изменится финансовая ситуация в банковской сфере, тогда кредитная денежная политика не изменится».

Глава региона призвал очень внимательно проанализировать градпотенциал. В этом году должна стартовать работа по формированию мастер-планов городов на территории региона, которые предопределяют развитие территорий, наравне с Генпланами и Правилами землепользования и застройки. Клычков подчеркнул, что это не просто формальность, а именно определяющие документы. В настоящий момент существует нагрузка на определенные участки в плане транспорта и социальной сферы, отметил Андрей Клычков. Нужно увязать жилищное и дорожное строительство, социальные объекты не только отдельных населенных пунктов, но муниципалитетов в целом.

«Мы можем развивать территорию города и упираться потом в микрорайон, который находится на территории района, тогда получается коллапс на пустом месте», – сказал Андрей Клычков.

ИА “Орелград”