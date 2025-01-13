Мэрия Орла сообщила о перезапуске катка на площади Ленина

13.1.2025 | 13:57 Новости, Спорт

Он возобновил работу сегодня около часа назад.

Фото: t.me/Perviy_Oblastnoi

«Погодные условия позволили нарастить удобный для катания слой льда», – пояснили в пресс-службе администрации города.

Каток работает ежедневно с 10:00 до 21:30. Сеансы начинаются в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30.

Вход на каток со своими коньками является бесплатным. Те же, кто готов платить, могут не только арендовать коньки, но и заточить их. На эти услуги действуют льготы.

Также за деньги доступны услуги помощника фигуриста.

ИА «Орелград»


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