Мэрия Орла сообщила о перезапуске катка на площади Ленина

Он возобновил работу сегодня около часа назад.

«Погодные условия позволили нарастить удобный для катания слой льда», – пояснили в пресс-службе администрации города.

Каток работает ежедневно с 10:00 до 21:30. Сеансы начинаются в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30.

Вход на каток со своими коньками является бесплатным. Те же, кто готов платить, могут не только арендовать коньки, но и заточить их. На эти услуги действуют льготы.

Также за деньги доступны услуги помощника фигуриста.

ИА «Орелград»