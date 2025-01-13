Экс-глава орловского Управления СКР переехал в Пензу с понижением

13.1.2025 | 13:43 Закон и порядок, Новости

Пётр Юдин занял должность первого заместителя главы местного Управления ведомства.

Фото: sledcom.ru

Напомним, Юдин ушёл с должности главного орловского следователя в декабре минувшего года. Пост занял Андрей Чапанов.

Теперь Юдин служит первым заместителем главы Управления Следственного комитета России по Пензенской области. Таковы данные с официального сайта этого подразделения ведомства.

Таким образом, можно сказать, что после перевода с Орловщины Юдина понизили в должности — из главы всего регионального управления он стал первым заместителем. Отметим, что до приезда в нашу область этот следователь тоже не руководил целыми региональными подразделениями СКР. Предшествующим местом его работы был пост заместителя руководителя Управления ведомства по Мордовии.

Также с сайта орловского Управления Следственного комитета исчезла информация об Альберте Абрамяне, заместителе Петра Юдина. Вполне возможно, что он тоже покинул свою должность.

ИА «Орелград»


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