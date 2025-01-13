Москвичу дали большой срок за диверсию на Орловщине

Молодой житель столицы совершил преступление во Мценском районе.

Оно произошло в апреле минувшего года. Житель Москвы 2004-го года рождения приехал в наш регион и поджёг релейный шкаф на железной дороге.

Личность преступника оперативно установило Управление ФСБ по Орловской области. Подозреваемого задержали при поддержке УФСБ по Москве и Московской области.

Делом занималось следственное подразделение орловского Управления. Установлено, что гражданин совершил диверсию за денежное вознаграждение — в интересах украинских структур.

Суд приговорил его к 12 годам и 10 дням лишения свободы. Первые три года он проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»