Москвичу дали большой срок за диверсию на Орловщине

13.1.2025 | 11:58 Новости, СВО

Молодой житель столицы совершил преступление во Мценском районе.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Оно произошло в апреле минувшего года. Житель Москвы 2004-го года рождения приехал в наш регион и поджёг релейный шкаф на железной дороге.

Личность преступника оперативно установило Управление ФСБ по Орловской области. Подозреваемого задержали при поддержке УФСБ по Москве и Московской области.

Делом занималось следственное подразделение орловского Управления. Установлено, что гражданин совершил диверсию за денежное вознаграждение — в интересах украинских структур.

Суд приговорил его к 12 годам и 10 дням лишения свободы. Первые три года он проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»


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