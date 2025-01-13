Весь градостроительный документооборот мечтают перевести в цифру

Орловский губернатор сообщил, что готов обратиться в Госдуму.

Вопрос обсуждался на заседании правительства региона 13 января. Управлением градостроительства Орловской области организовано представление государственных услуг на портале «Госуслуги». Также есть возможность обращения путем электронной почты, через МФЦ и непосредственно на бумажных носителях. В 2024 году было подано 1802 обращения, из них 804 – в электронном виде. Предложения о цифровизации отношений, по словам и.о. главного архитектора Вячеслава Миронова, встречают «небольшие сопротивления», в том числе от застройщиков, например «Зенит». Частным же лицам электронный документооборот недоступен из-за отсутствия электронной цифровой подписи, пояснил чиновник.

Губернатор Андрей Клычков поинтересовался, есть ли возможность законодательно обязать всех подавать документы в электронном виде?

«Лично для меня, это сегодняшний день, даже не завтрашний. Это снимает целый ряд контактов, которые не нужны совсем никому. Можем ли мы законодательно ввести: что только в электронном виде?»

Надо внести изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, уточнил Вячеслав Миронов.

«Давайте мы с такой инициативой выступим, пускай обсуждают на федеральном уровне», – сказал Андрей Клычков.

ИА “Орелград”