Орловца Александра Савенкова удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством»

Уроженец Ливен отмечен данной наградой второй степени.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Савенков отмечен орденом за заслуги в научной и исследовательской деятельности, а также за многолетнюю добросовестную работу на посту директора Института государства и права Российской академии наук и в качестве члена бюро президиума Ассоциации юристов России. Ранее, летом минувшего года, он стал Почётным гражданином города Ливны.

Александр Савенков родился в 1961 году. Окончил Военный краснознаменный институт Министерства обороны СССР. С 2002 по 2006 годы занимал пост заместителя генерального прокурора РФ – главного военного прокурора РФ. Также работал в качестве сенатора Совета Федерации.

ИА «Орелград»