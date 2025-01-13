Орловца Александра Савенкова удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством»

13.1.2025 | 12:05 Новости, Общество

Уроженец Ливен отмечен данной наградой второй степени.

Фото: council.gov.ru

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Савенков отмечен орденом за заслуги в научной и исследовательской деятельности, а также за многолетнюю добросовестную работу на посту директора Института государства и права Российской академии наук и в качестве члена бюро президиума Ассоциации юристов России. Ранее, летом минувшего года, он стал Почётным гражданином города Ливны.

Александр Савенков родился в 1961 году. Окончил Военный краснознаменный институт Министерства обороны СССР. С 2002 по 2006 годы занимал пост заместителя генерального прокурора РФ – главного военного прокурора РФ. Также работал в качестве сенатора Совета Федерации.

ИА «Орелград»


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