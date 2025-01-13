На Орловщине увеличили детские выплаты

Об этом сообщили в Отделении СФР по Орловской области.

Речь идёт о семьях и беременных, которые получают единое пособие на детей. Так как с 1 января в регионе выросла величина прожиточного минимума, с этого же числа изменятся и размеры пособий. Они могут составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума.

Как пояснили в СФР, в текущем году пособие на детей, которое выплачивается семьям, составит от 7998,5 рубля до 15997 рублей. Пособие для беременных – от 8988 рублей до 17976 рублей.

Январские выплаты поступят на карты «Мир» 3 февраля.

Пересчёт происходит в автоматическом режиме — заявления от получателей пособий не требуются.

ИА «Орелград»