На Орловщине увеличили детские выплаты

13.1.2025 | 12:37 Новости, Общество

Об этом сообщили в Отделении СФР по Орловской области.

Фото: ИА “Орелград”

Речь идёт о семьях и беременных, которые получают единое пособие на детей. Так как с 1 января в регионе выросла величина прожиточного минимума, с этого же числа изменятся и размеры пособий. Они могут составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума.

Как пояснили в СФР, в текущем году пособие на детей, которое выплачивается семьям, составит от 7998,5 рубля до 15997 рублей. Пособие для беременных – от 8988 рублей до 17976 рублей.

Январские выплаты поступят на карты «Мир» 3 февраля.

Пересчёт происходит в автоматическом режиме — заявления от получателей пособий не требуются.

ИА «Орелград»


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