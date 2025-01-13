Орловца обвиняют в похищении человека

13.1.2025 | 12:49 Криминал, Новости

В СКР по Орловской области считают, что он похитил женщину.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в областном Управлении ведомства, преступление произошло в Малоархангельском районе в деревне Александровка.

Орловец угрожал местной жительнице убийством, применил к ней насилие и удерживал её в своём доме. Однако женщина смогла убежать, а затем сообщить обо всём в правоохранительные органы.

В настоящее время обвиняемый задержан. В отношении него проводится необходимый комплекс действий. Суд согласился с ходатайством следствия и заключил орловца под стражу.

Дело возбуждено по соответствующей статье УК РФ — 126, пункт «в», часть 2 (похищение человека).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования