Орловца обвиняют в похищении человека

В СКР по Орловской области считают, что он похитил женщину.

Как рассказали в областном Управлении ведомства, преступление произошло в Малоархангельском районе в деревне Александровка.

Орловец угрожал местной жительнице убийством, применил к ней насилие и удерживал её в своём доме. Однако женщина смогла убежать, а затем сообщить обо всём в правоохранительные органы.

В настоящее время обвиняемый задержан. В отношении него проводится необходимый комплекс действий. Суд согласился с ходатайством следствия и заключил орловца под стражу.

Дело возбуждено по соответствующей статье УК РФ — 126, пункт «в», часть 2 (похищение человека).

ИА «Орелград»