Орловцам предложат рассказать правду о своих доходах

Опрос населения проведут не налоговики, а статистики.

В Орловской области в период с 18 по 31 января 2025 года по приказу Федеральной службы государственной статистики пройдет выборочное наблюдение доходов населения и участия граждан в социальных программах. На период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана общественного порядка, для чего планируется привлечь сотрудников полиции. Как пояснили в Орелстате, наблюдение представляет собой личный опрос членов домашних хозяйств интервьюерами, то есть специально обученными представителями этого ведомства.

«Перед проведением опроса интервьюер обязан предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта, – сообщает Орелстат. – По результатам наблюдения планируется получить информацию о материальном положении российских семей, об эффективности различных форм государственной поддержки и влиянии социальных пособий на улучшение жизни населения».

Акция пройдет по всей России и в целом охватит 60 тысяч домохозяйств. Непосредственно в Орловской области обследованию подлежат 504 домохозяйства, в том числе 312 – в городской местности и 192 – в сельской местности. Они были отобраны случайным методом. Так, в Орле интервьюеры посетят 120 домохозяйств, в Орловском муниципальном округе – 72, в Ливнах, Мценске, Покровском и Кромском районах – по 48, в Мценском, Ливенском, Верховском, Урицком и Болховском районах – по 24.

«Наблюдение проводится во исполнение постановления Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения», – уточнили в Орелстате.

Ранее статистики сообщали, что по итогам трех кварталов 2024 года объем денежных доходов населения Орловской области сложился в размере 328,094 миллиарда рублей и увеличился на 15,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Денежные расходы местного населения в отчетном периоде времени составили 268,755 миллиарда рублей и увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 21,8 процента.

За тот же период времени население Орловской области израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 237,381 миллиарда рублей, что на 21,7 процента больше, чем было потрачено в январе-сентябре 2023 года. Прирост сбережений орловцев статистики оценили в 59,338 миллиарда рублей, тогда как годом ранее показатель составлял 64,079 миллиарда. Реальные денежные доходы, по оценке Орелстата, в третьем квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 4,6 процента, а в январе-сентябре 2024 года по сравнению с январем-сентябрем 2023 года – на 6,5 процента.

ИА «Орелград»