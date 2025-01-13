Орловский сталепрокатный завод поплатился за забор

Антитеррористическая защита вышла судебным иском.

Индивидуальный предприниматель Воробьев Сергей Александрович обратился в Арбитражный суд к ООО «Орловский сталепрокатный завод» о взыскании ущерба в размере 1 728 229 рублей 98 копеек за восстановление ограждающих конструкций.

Предприниматель является собственником участков в Платоновском сельском поселении на улице Раздольной, а также объектов недвижимости, расположенных на них. На момент приобретения земли (в 2009-2014 годах), там находился железобетонный забор высотой 2,5 метра, протяженностью 185 метров, который служил для защиты и обрамления территории производственной базы. Предприниматель, по его словам, регулярно обновлял и ремонтировал ограждение.

В 2023 году ООО «ОСПАЗ» демонтировало забор в связи с исполнением поручений, полученных от антитеррористической комиссии Орловской области. Заводу рекомендовали обеспечить защищенность объектов от посягательств, в частности привести периметральное ограждение в районе КПП №№4, 5, 8, 10 в нормативное состояние и ликвидировать места скрытого прохода, которые создают предпосылки для бесконтрольного проникновения посторонних лиц. В результате вышеуказанных действий производственная база предпринимателя оказалась не огорожена со стороны улицы Раздольной.

Спорный забор был демонтирован без согласия ИП Воробьева. Уже после сноса предприниматель получил письмо о работах по установке новых ограждений. Он полагал, что расходы понесет ООО «ОСПАЗ». Однако ему предложили согласовать демонтаж (уже демонтированного забора) и оплатить стоимость нового в размере 1, 75 млн рублей, либо демонтировать (уже демонтированный забор) и установить новый. В ответ Воробьев отправил требование о благоустройстве территории (в связи с вырубкой деревьев) и восстановлении демонтированного ограждения. ООО «ОСПАЗ» ответило отказом. Предприниматель оплатил установку нового забора и потребовал возмещения ущерба. Претензия была оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд.

В ходе разбирательства в арбитраже ООО «ОСПАЗ» заявило, что ограждение вовсе являлось его собственностью, поскольку по договорам купли-продажи спорный забор не был включен в перечень передаваемых в собственность предпринимателя объектов. Суд подчеркнул, что регистрация ограждения в качестве недвижимости не требуется, а является просто функциональным элементом. Установлено, что спорный забор находится на границе земельных участков ИП Воробьева С.А. и муниципальным земельным участком – дорогой по улице Раздольной. В доказательства обстоятельств, подтверждающих стоимость восстановленного забора, истец представил договор подряда с ООО «Управляющая компания «ОСНОВА» от 25 июля 2023 года, спецификацию на выполнение работ.

«Учитывая вышеизложенное, суд считает, что ответчик допустил неправомерные действия по демонтажу забора, находящегося на земельных участках ИП Воробьева С.А., которые привели ответчика к ущербу в размере 1 728 229,98 руб. Следовательно, довод ответчика, что забор находится на границах земельных участков истца и ответчика, судом признан несостоятельным», – указано в решении.

Иск удовлетворен полностью. На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”