Знак «Населенный пункт трудовой славы» снова не удалось выбрать?

Несостоявшимся объявлен уже второй открытый конкурс на лучший проект знака.

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области объявил о том, что конкурс на лучший эскизный проект памятного знака «Населенный пункт трудовой славы» признан несостоявшимся. Причина решения в извещении не указана. Но по условиям, конкурс признается несостоявшимся: если к участию в нем подано менее двух комплектов конкурсных документов; если к участию в нем допущено менее двух претендентов.

Аналогичная мера предусмотрена в случае, если победитель конкурса уклоняется от подписания договора в установленный срок, а эскизные проекты памятного знака остальных претендентов признаны не соответствующими критериям; в случае, если второй победитель конкурса уклоняется от подписания договора в установленный срок. Напомним, что населенные пункты трудовой славы появятся в регионе по новому закону, принятому в 2024 году Орловским облсоветом народных депутатов.

Условия и порядок проведения конкурса на лучший эскиз памятного знака были установлены указом губернатора Орловской области в сентябре 2024 года. 1 октября стартовал прием заявок на участие в конкурсе. В ноябре он был признан несостоявшимся, после чего департамент объявил о проведении повторного конкурса. Заявки принимались по 21 декабря включительно, но и второй конкурс объявлен несостоявшимся. Напомним, целью его проведения заявлена разработка единого подхода к архитектурно-художественному облику эскизного проекта памятного знака, устанавливаемого на территории населенных пунктов Орловской области, удостоенных нового почетного звания.

Участниками конкурса могли стать художники, дизайнеры, архитекторы, скульпторы и иные граждане, союзы творческих деятелей, общественные объединения и прочие организации, которые имели возможность представить на суд конкурсной комиссии даже не одну, а до трех заявок. Эскизный проект памятного знака должен содержать идею, отражающую общепринятую ассоциативную парадигму о трудовых подвигах, и быть единым по своему архитектурно-художественному облику для населенных пунктов Орловской области, где будет установлен памятный знак. Материалы для изготовления памятного знака должны отвечать требованиям экономичности, надежности и долговечности конструкции.

ИА «Орелград»