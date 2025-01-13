Орловские власти не смогли сосчитать парковки

Чиновники не знают их точное количество.

Любопытный факт всплыл на сегодняшнем заседании у губернатора Орловской области.

Как указал Андрей Клычков, такая статистика нужна, чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие территории.

«Сегодня у большинства семей есть машины, мы должны понимать, куда они поедут, где они разместят эту машину. Если мы этого не понимаем, то тогда мы с вами не будем понимать и целесообразность строительства того или иного, в том числе и дорожного», – пояснил губернатор.

В итоге Клычков поручил решение данной проблемы Вячеславу Миронову, исполняющему обязанности начальника регионального управления градостроительства, архитектуры и землеустройства — главного архитектора области.

ИА «Орелград»