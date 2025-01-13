Орловские власти притормозили с созданием платных парковок

13.1.2025 | 11:19 Новости, Транспорт

Исключением может стать территория у железнодорожного вокзала.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом стало известно на сегодняшнем оперативном заседании у губернатора.

«В этом году мы обсуждали с Вами, что мы договорились о невведении платной парковки», – заявил Андрей Клычков, обращаясь к мэру Орла Юрию Парахину.

«За исключением, возможно, посоветоваться с жителями тех мест, где у нас вокзал тот же самый, железнодорожный. Потому что многие бросают машины. Люди не могут разместиться когда уезжают. Но это тема, которая требует детального обсуждения, отдельно», – добавил губернатор.

Напомним, в Орле планировалось создать целых 13 платных парковок, причём ещё до конца минувшего года. Такое положение содержалось в комплексной схеме организации обслуживания населения общественным транспортом. Кстати, территория у вокзала в этом списке как раз отсутствовала.

ИА «Орелград»


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