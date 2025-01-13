Орловским детям-сиротам будут выдавать «карманные» деньги

В регионе введена дополнительная мера социальной поддержки.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился о введении дополнительной меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в специализированных организациях. Для них введена ежемесячная денежная выплата на личные расходы в размере 500 рублей. Правда, норма не касается детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях.

Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области губернатор поручил подготовить и внести для рассмотрения в установленном порядке проект постановления правительства региона о внесении соответствующих изменений в государственную программу «Социальная поддержка граждан в Орловской области». Финансирование будет идти по ее линии. Кроме того, правительству региона предстоит разработать и утвердить порядок предоставления новой ежемесячной денежной выплаты. При этом указ губернатора считается вступившим в силу с 1 января 2025 года.

Кроме того, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, областные власти установили ежемесячную денежную компенсацию расходов по договору найма жилого помещения. Размер компенсации, судя по постановлению правительства региона, не должен превышать 5000 рублей. Найти за такую цену хорошее арендное жилье мягко говоря, непросто, но, видимо, бюджетные возможности Орловской области в этом ограничены.

Кстати, в данном случае порядок назначения и выплаты детям-сиротам ежемесячной денежной компенсации расходов по найму жилья уже утвержден постановлением правительства региона. Она предоставляется заявителям при одновременном соблюдении следующих условий: наступлении права на предоставление жилого помещения (оно наступает по достижении сиротой возраста 18 лет) и заключении договора найма жилого помещения, расположенного на территории Орловской области.

Компенсировать расходы по найму жилья детям-сиротам не будут за то время, которое они провели на военной службе по призыву или в исправительных учреждениях, отбывая назначенное им судом уголовное наказание. Для получения ежемесячной денежной компенсации сироты должны сами обращаться с заявлением в филиалы казенного учреждения Орловской области «Областной центр социальной защиты населения» по месту проживания.

ИА «Орелград»