Опубликован проект кварталов для напечатанных домиков

Их могут разместить у поселка Казанский под Орлом.

В конце декабря опубликован приказ управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области об утверждении проектов межевания и планировки в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:11:0030201:1235, 57:11:0030201:1236 (Мценский район, с/с Подберезовский) в целях осуществления развития индивидуального жилищного строительства.

Проекты готовило БУ ОО «Архитектурно-планировочное управление Орловской области». Вариант застройки территории кварталов выполнен на основании схемы генерального плана, разработанной компанией ООО «РОКЕТ ГРУПП», указано в документации.

Территория общей площадью около 11,3 га, предназначенная для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, ограничена с юго-западной и юго-восточной сторон границами поселка Казанский, с северо-западной и северо-восточной сторон – существующими земельными участками индивидуальной жилой застройки. Рельеф территории проектирования – спокойный, имеет уклон в северном направлении. На участке расположены сельскохозяйственные угодья, деревья и кустарники отсутствуют, указано в документации.

Освоение территории квартала предлагается выполнить в два этапа. Первый – строительство улично-дорожной сети и объектов инженерной инфраструктуры. Второй – строительство шестидесяти шести индивидуальных жилых домов и многофункционального общественного здания. Точки подключения сетей ресурсоснабжения проектируемых кварталов предусматриваются от ближайших существующих сетей города Мценска и поселка Казанский.

Площадь земельных участков под объекты для индивидуальной жилой застройки 5,8 га. Площадь домов прогнозируется в районе 6,7 тыс. кв. м (около 100 квадратов каждый). Количество жителей – 336 (условно, семьи по пять человек). Площадь земельных участков для благоустройства территории около гектара. Предусмотрены детские и игровые площадки.

Анонсировал уникальный проект губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он рассказывал в июне 2024 года об этом в эфире в соцсетях.

«Приоткрою секрет: мы вместе с ними [«РОКЕТ ГРУПП»] разработали концепцию для Мценского района по строительству небольшого поселка для очередников, для работников, потому что есть проблема в расселении».

ROCKET GROUP печатает дома и сооружения с помощью 3D принтера из лёгкой пластичной бетонной смеси. Технологии ускоряют строительный процесс при конкурентной цене. В документации по планировке, опубликованной на портале Орловской области, есть визуализации из проекта поселка на 67 домов по собственной технологии 3D печати Rocket Group. Датированы вставки февралем 2024 года. Проекты межевания и планировки территории утверждены чиновниками в мае, а опубликованы в декабре.

ИА “Орелград”