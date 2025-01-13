Вмененный экс-мэру Болхова ущерб сопоставим с дефицитом бюджета

Взыскание суммы ущерба помогло бы пополнить районную казну.

Как уже писал «Орелград», прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы города Болхова Виктора Авилова, которого, как и его заместителя, обвиняют по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в апреле 2023 года администрацией города Болхов в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» был заключен контракт с ООО «СБК-ГрупП» на благоустройство парка «Болховкин луг» и прилегающей территории.

«В декабре 2023 года обвиняемые, достоверно зная, что часть выполненных подрядчиком работ на объекте не соответствует проектно-сметной документации, а отдельные виды работ не завершены, подписали документы о приемке объекта, содержащие заведомо ложные сведения об исполнении контракта в полном объеме, – уточнили в пресс-службе прокуратуры региона. – Незаконными действиями должностных лиц бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму более 11,6 миллиона рублей».

Уголовное дело уже направлено в Болховский районный суд для рассмотрения по существу. О масштабах вменяемых действий можно судить по сопоставимым цифрам. Так, по данным следствия, подрядная организация, гендиректора которой, кстати, обвиняют в крупном мошенничестве, получила от болховских властей не менее 66 миллионов рублей, из которых ущербом признаны 11,6 миллиона. Для сравнения, бюджет города Болхова на 2025 год утвержден в сумме 73,495 миллиона рублей. Общий объем расходов местные депутаты приравняли к доходам, то есть расходы также прогнозируется в сумме 73,495 миллиона рублей.

Бюджет города будет бездефицитным, но предельный объем его муниципального долга на 2025 год установлен в сумме 31,246 миллиона рублей. Прогнозируемый бюджет города местные власти назвали сбалансированным и бездефицитным, но вот бюджет Болховского района на 2025 год сверстан с дефицитом. Общие доходы запланированы в сумме 493,034 миллиона рублей, а расходы – в сумме 507,39 миллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета сложится в сумме 14,355 миллиона рублей, то есть за счет взыскания ущерба, вменяемого бывшему руководству города, можно было бы покрыть почти весь дефицит районного бюджета.

ИА «Орелград»