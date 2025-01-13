Орловскую область сделают центром качества жизни

Завершено обсуждение проекта стратегии развития региона.

Областные власти завершили процедуру общественного обсуждения проекта стратегии социально-экономического развития Орловской области на период до 2035 года. Оно стартовало 11 декабря 2024 года и проводилось на официальном портале региона. В качестве основного механизма реализации Стратегии предлагается программно-целевой и проектный подход, предусматривающий долгосрочное стратегическое планирование в соответствии с приоритетами развития определенных отраслей и секторов.

Кроме того, правительству региона предстоит утвердить план реализации Стратегии, в котором будут конкретизированы основные направления деятельности органов власти «посредством комплексов мероприятий, увязанных по срокам, ресурсам и исполнителям». Ожидается, что при успешной реализации мероприятий Стратегии уже к 2035 году Орловская область «станет центром качества жизни населения, привлекательным для жизнедеятельности граждан регионом».

Так, визитной карточкой региона должна стать доступность для населения качественной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. Решать данную задачу власти собираются путем «повышения эффективности деятельности медицинских организаций и квалификации медицинских работников». А окончательным результатом станет улучшение показателей здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни.

Кроме того, в Орловской области к 2035 году должна быть выстроена такая многоуровневая система образования, которая позволит обеспечить «современное качество образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства». Также регион, согласно Стратегии, получит развитую сферу жилищного строительства, доступное и качественное жилье, комфортные условия для жизни в сельской местности, высокий уровень благоустройства дворовых территорий и общественных пространств, энергоэффективную и надежную инфраструктуру ЖКХ.

Бизнесу власти обещают комфортные условия осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности, комплексное развитие агропромышленного сектора по принципу межотраслевого взаимодействия, с обеспечением необходимого объема производства экологически чистого сырья и созданием инновационных производств переработки. В планах – производство инновационной, конкурентоспособной, высококачественной продукции и продукции с высокой долей добавленной стоимости.

Из документа следует, что для реализации Стратегии будут привлечены значительные финансовые ресурсы, источниками которых станут бюджетные и внебюджетные средства. Привлечение средств федерального бюджета для реализации Стратегии планируется осуществлять в соответствии с действующим порядком финансирования государственных программ и федеральной адресной инвестиционной помощью. В соответствии с прогнозными данными объем расходов консолидированного бюджета Орловской области за период 2023-2035 годов составит 1,924 триллиона рублей. Объем финансирования государственных программ Орловской области за период 2023-2035 годов составит 1,464 триллиона рублей.

«Ежегодно по итогам оценки эффективности реализации государственных программ Орловской области и мониторинга хода исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии объем бюджетных средств на реализацию Стратегии может уточняться с учетом бюджетных возможностей Орловской области», – отмечено в документе.

ИА «Орелград»