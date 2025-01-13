Прокурора Орловской области наградили почётным знаком

Сегодня работники прокуратуры отмечают 303-ю годовщину создания ведомства.

В связи с этим в Орле прошло торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику. Лучших работников ведомства отметили наградами Генеральной прокуратуры России, прокурора Орловской области, Почетными грамотами губернатора и спикера областного совета.

В частности, прокурору Орловской области Алексею Тимошину был вручён нагрудный знак «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации». Об этом сообщает официальный паблик нашего региона «Вконтакте».

«Сегодня перед прокуратурой стоят масштабные вызовы – обеспечение надзора за исполнением прав участников СВО и их семей, выполнения всех мер поддержки, которые полагаются гражданам и бизнесу. И все эти задачи в нашем регионе успешно выполняются», – отметил в соцсетях спикер областного парламента Леонид Музалевский.

Как сообщили в самом ведомстве, в 2024-м году орловская прокуратура пресекла около 60 тысяч нарушений.

Так, погашена задолженность по зарплате на общую сумму около 22 миллионов рублей. Восстановлены трудовые права примерно 500 граждан. Кроме того, благодаря вмешательству прокуратуры предприниматели смогли получить 870 миллионов рублей по исполненным контрактам. Также в Орловской области ведомство пресекло примерно 7500 нарушений прав детей.

Всего региональная прокуратура направила в суды около 3 тысяч исков в защиту прав граждан и интересов государства. С участием сотрудников ведомства рассмотрено около 2000 гражданских и административных дел. Кроме того, около 10 тысяч орловцев обращались к прокурорам на личных приёмах.

ИА «Орелград»