Суд вынес приговор курянам, спрятавшим труп на Орловщине

Само убийство произошло в соседнем регионе.

Преступление имело место в марте минувшего года в Курской области. Трое мужчин ехали в автомобиле. Пассажиры вступили в конфликт.

Один из оппонентов нанёс другому ножевое ранение. Потерпевший скончался. Водитель и убийца выехали в Орловскую область — в Ливенский район. Здесь они сбросили тело в реку Сосна.

Таким образом водитель автомобиля тоже стал преступником — так как принял участие в укрывательстве убийцы. Вскоре правоохранительные органы установили причастных к злодеянию. Оба мужчины дали признательные показания.

В итоге суд приговорил убийцу к 10 годам в колонии строгого режима, а водителя, который помог ему замести следы и не сообщил о преступлении в полицию, к штрафу в 100 тысяч рублей.

Информацию опубликовала объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

ИА «Орелград»