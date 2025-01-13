Москвич-диверсант «заработал» всего 10 тысяч

Остальную сумму заказчики преступнику не выплатили.

Об этом он сам рассказал в интервью для «Вести-Орёл».

21-летний житель Москвы Александр Иванов совершил диверсию во Мценском районе — поджёг релейный шкаф на железной дороге. Объект сгорел полностью. Сегодня стало известно, что диверсанта осудили на 12 лет и 10 дней лишения свободы.

Как рассказал сам преступник, на столь серьёзное преступление его толкнуло обещанное вознаграждение всего в 50 тысяч рублей.

Правда, в итоге ему перечислили всего 10 тысяч. Заказчик диверсии ввёл исполнителя в заблуждение – заявил, что шкаф не сгорел целиком, а только оказался повреждён, и снизил размер платы.

По словам Иванова, он не знал, что имеет дело с украинскими структурами. С заказчиком парень познакомился в интернете — всё общение велось через сеть. Собеседник снабдил россиянина подробными инструкциями. В ответ тот, после совершения преступления, зафиксировал свой поступок и его последствия на видео, и переслал заказчику.

ИА «Орелград»