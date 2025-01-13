Орловцам пригрозили штрафами за неправильную борьбу с мышами

Россельхознадзор призвал соблюдать регламент применения пестицидов и агрохимикатов.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выступило с напоминанием о необходимости соблюдения регламентов во время обработки сельхозугодий пестицидами группы родентициды. Обращение касается, прежде всего, аграриев, но затрагивает оно и простых граждан, которые могут применять пестициды для борьбы с грызунами. Родентициды, упомянутые выше, – это группа препаратов, которые как раз и используются для борьбы с грызунами, повреждающими как культурные растения, так и запасы зерна.

«Управление предупреждает, что за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами предусмотрена ответственность по ст.8.3 КоАП РФ в виде приостановления деятельности или штрафов: на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей; на должностных лиц — от 2000 до 5000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 2000 до 5000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 10 000 до 100 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», – предупреждают в ТУ Росельхознадзора.

В ведомстве пояснили, что применение пестицидов и агрохимикатов строго регламентируется федеральным законом. Ведь превышение норм расхода пестицидов, увеличение кратности обработок, а также применение пестицидов в период установленного срока ожидания может привести к гибели посевов и животных. Кроме того, пестициды способны накапливаться в почве, что сказывается на ее качестве, а следствием может стать попадание химикатов в продукты питания.

«Пестициды, применяемые против мышевидных грызунов, должны быть в обязательном порядке зарегистрированы в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ, а также должны быть соблюдены способы их применения, – подчеркивает Управление Россельхознадзора. – Только соблюдение регламента применения пестицидов, способов применения и требований техники безопасности гарантирует успешную борьбу с грызунами на сельскохозяйственных полях без угрозы здоровью человека и без нанесения вреда окружающей среде».

К слову, за 9 месяцев 2024 года Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям при осуществлении государственного контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами было проведено 1766 контрольно-надзорных мероприятий. В результате было выявлено 1651 нарушение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции, в том числе 851 в Орловской области.

В ведомстве привели список наиболее часто встречающихся нарушений: отсутствие должного оповещения жителей и владельцев пасек о проведении обработок ядохимикатами; выявление случаев применения препарата не на той культуре, что предусмотрена государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов; превышение нормы расхода препарата на сельскохозяйственной культуре. В отчетном периоде времени за выявленные нарушения к административной ответственности было привлечено три юридических лица, девять должностных лиц и три индивидуальных предпринимателя. Общая сумма наложенных на них штрафов составила 36 тысяч рублей.

ИА «Орелград»