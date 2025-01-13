Орловский губернатор искал зубра, а нашел лягушку

На Орловщине выявлены проблемы с символической самоидентификацией.

Тема туристической символики стала одной из обсуждаемых на сегодняшнем заседании у губернатора Орловской области.

Андрей Клычков рассказал о своих прогулках по новогодней ярмарке и железнодорожному вокзалу. К сожалению, на пути ему встретились не зубры, а лягушки.

«Я прошёлся по новогодней ярмарке в Орле. Ни одного зубра не встретил. Ни живого, ни в поделках. Вчера оказался на вокзале. Зелёные лягушки — целый ряд. Орловских тарелок — штук пять. И один орёл», – констатировал губернатор.

«Мы же постоянно говорим о поддержке бизнеса, который развивает нашу идентичность. Но вот зелёную лягушку даже не смог понять, к какому вот району относится», – признался Андрей Клычков.

Другие участники заседания сослались на Красную книгу региона, где, якобы, есть и это животное. Однако это не убедило губернатора.

«Человек, который уезжает с вокзала, он же хочет взять с собой частичку Орловской области. Вот он лягушку взял», – пояснил он. В итоге ответственным госслужащим поручили усилить работу в данном направлении.

ИА «Орелград»