Более 400 орловцев попались на нарушениях правил оборота оружия

Привлечение к административной ответственности может лишить их части прав.

Результаты надзора в сфере оборота оружия и боеприпасов озвучили Управлении Росгвардии по Орловской области. Такой работой занимаются сотрудники ведомственного центра лицензионно-разрешительной работы. Согласно приведенным данным, в 2024 году по линии лицензионно-разрешительной работы росгвардейцы составили более 400 административных протоколов за различные нарушения, причем четверть из них была выписана работникам частных охранных организаций.

«Владельцы гражданского оружия и работники частных охранных организаций выплатили свыше 450 тысяч рублей за правонарушения в сфере оборота оружия и боеприпасов», – сообщили в пресс-службе силового ведомства, добавив, что граждане, повторно привлекаемые в течение года к административной ответственности, лишаются права на получение лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия.

В прошлом году в целом в подразделения центра лицензионно-разрешительной работы поступило свыше 12 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности. За год было проведено свыше 110 проверок комнат хранения оружия у юридических лиц и более 330 проверок объектов, охраняемых частными охранными организациями, по результатам которых и была составлена сотня административных протоколов. Управление Росгвардии также напомнило жителям Орловской области о том, что наложенные на них административные штрафы следует оплачивать вовремя. В противном случае материалы передаются судебным приставам для взыскания в принудительном порядке.

«За неуплату административного штрафа по истечении 70 суток с момента вынесения постановления наступает административная ответственность по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает арест до 15 суток либо административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо обязательные работы на срок до 50 часов, – подчеркнули в ведомстве. – Для получения квитанции на оплату штрафа владельцам оружия нужно обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области по месту регистрации».

ИА «Орелград»