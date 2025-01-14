В Орле троллейбус №5 снова изменил маршрут

14.1.2025 | 15:10 Новости, Транспорт

Изменения действуют с сегодняшнего числа.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом сообщает группа «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru» «ВКонтакте».

Теперь, двигаясь от конечной остановки «Госуниверситет», троллейбус будет проезжать через больницу имени Семашко, магазин «Орёл», Октябрьскую улицу, остановку «Дворянское гнездо» (рядом с ТЦ «Атолл»), улицу Тургенева, Тургеневский мост, 1-ю Посадскую, Красный мост и гостиницу «Орёл». Далее маршрут будет обычным — до другой конечной, «Санаторий «Лесной»».

При движении в обратную сторону, от санатория до университета, троллейбус №5 тоже будет ездить по прежнему маршруту.

Ранее, в это воскресенье, «пятый» уже менял схему своего передвижения. Известно, что это было связано с неисправностью контактной сети.

vk.com/bus57

ИА «Орелград»


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