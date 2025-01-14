Глава Ливен побывал в Белоруссии

14.1.2025 | 13:34 Новости, Общество

Орловские чиновники отметили 85-летие Кобринского района республики.

Фото: Соцсети Сергея Трубицина

Глава города Ливны Сергей Трубицин провёл первые рабочие дни нового года в Белоруссии. Делегацию орловского города пригласили на торжества в честь 85-летия Кобринского района. Об этом сам Трубицин рассказал в социальных сетях.

«Ливны и Кобрин связывают четверть века побратимских связей, добрые партнёрские взаимоотношения, мы всегда рады встречам, возможности обменяться опытом и разделить радость значимых событий», – написал мэр Ливен.

Помимо всего прочего, орловская делегация посетила ряд предприятий и соцобъектов. В частности — местный маслодельно-сыродельный завод.

Также орловцы побывали в детсаду и школе и в питомнике для растений.

ИА «Орелград»


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