Глава Ливен побывал в Белоруссии

Орловские чиновники отметили 85-летие Кобринского района республики.

Глава города Ливны Сергей Трубицин провёл первые рабочие дни нового года в Белоруссии. Делегацию орловского города пригласили на торжества в честь 85-летия Кобринского района. Об этом сам Трубицин рассказал в социальных сетях.

«Ливны и Кобрин связывают четверть века побратимских связей, добрые партнёрские взаимоотношения, мы всегда рады встречам, возможности обменяться опытом и разделить радость значимых событий», – написал мэр Ливен.

Помимо всего прочего, орловская делегация посетила ряд предприятий и соцобъектов. В частности — местный маслодельно-сыродельный завод.

Также орловцы побывали в детсаду и школе и в питомнике для растений.

ИА «Орелград»