СМИ назвали причину отставки замглавы орловского СК

14.1.2025 | 14:23 Закон и порядок, Новости

Альберт Абрамян больше не служит в региональном Управлении Следственного комитета России.

Фото: orel.sledcom.ru

Он занимал пост заместителя руководителя управления. Однако с 9 января покинул должность. Как сообщает портал «Орловские новости», причиной стал выход на пенсию.

Пока что данная позиция остаётся вакантной.

Напомним, смена руководства в орловском Управлении СКР ожидалась ещё в декабре минувшего года. Тогда же главным орловским следователем вместо Петра Юдина стал Андрей Чапанов. СМИ прогнозировали и отставку Абрамяна.

Накануне стало известно, что Пётр Юдин продолжил работу в Пензенской области, но лишь как первый замглавы местного подразделения Следственного комитета.

ИА «Орелград»


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