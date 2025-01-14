Орловщина поставила рекорд по производству сахара

Показатель минувшего года — лучший за последние 20 лет.

Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

В минувшем году в нашем регионе произвели около 420 тысяч тонн сахара. С 2010-го показатели выросли в три раза.

При этом в 2024-м сахарной свёклой засеяли 61,8 тысяч гектаров орловских земель (на 24% больше, чем годом ранее). Удалось собрать 2 миллиона 361 тысячу 300 тонн корнеплодов.

На данный момент на Орловщине работают четыре профильных завода — ООО «Ливны Сахар», АО «Сахарный комбинат «Отрадинский», ООО «Сахарный комбинат «Колпнянский» и «Залегощенский сахарный завод».

ИА «Орелград»